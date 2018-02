Non basta il freddo arrivato con Burian, la tempesta siberiana che in queste ore ha fatto capolino sull'Italia, a cominciare dal Nord, e che nelle prossime ore farà colare a picco le temperature anche al Sud: in Lombardia, la Protezione Civile regionale ha emanato anche un'allerta meteo di criticità gialla, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al pomeriggio-sera di domenica 25 febbraio, a causa di forti raffiche di vento previste su gran parte del territorio regionale.

Le zone più colpite saranno infatti quelle Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano, Alta pianura orientale, province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia, Bassa pianura orientale, province di Cremona e Mantova, Appennino pavese, provincia di Pavia. Come sempre in occasioni del genere, la Protezione Civile raccomanda gli enti preposti di mettere in atto i piani di emergenza atti a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.