in foto: Il Seveso esondato – foto di repertorio

Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta meteo in codice giallo (rischio moderato) a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 16 di domani, 26 luglio, alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Comune disporrà l'attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

Meteo Milano, le previsioni del tempo per domani

Per la giornata di domani, giovedì 26 luglio, previsti forti temporali estivi su tutta la Lombardia. Secondo i meteorologi de IlMeteo.it, "le attività temporalesche scenderanno dal pomeriggio minacciose e violente verso le pianure della Lombardia e del Veneto, regioni già martoriate nei giorni scorsi da violenti nubifragi, finendo la loro folle corsa verso l’Emilia Romagna con forti temporali con grandine nella fascia tra Verona, Mantova, Modena e Bologna, scavalcando infine l’Appennino per poi ridiscendere sulla Toscana". Nella giornata di venerdì 27, invece, ad essere colpite dai temporali saranno soprattutto le regioni del centro-sud.