in foto: Un albero crollato a Milano durante l’ultima ondata di maltempo (LaPresse)

Allerta meteo a Milano e in altre zone della Lombardia per la giornata di domani, martedì 27 novembre. A diramarla la protezione civile della Regione Lombardia con un avviso in cui si sottolinea che il pericolo per la giornata di martedì sarà rappresentato dal vento forte. Raffiche con medie orarie di 30-35 chilometri orari e punte fino a 50 chilometri all'ora sferzeranno in particolare le seguenti zone omogenee: il nodo idraulico di Milano (Im-09), la Valchiavenna in provincia di Sondrio (Im-01), il Laghi e le Prealpi varesine (Im-04) e il Lario e le Prealpi occidentali (Im-05). Su tutte queste zone il codice di rischio è giallo, ossia moderato. A parte il Milanese, dove l'allerta scatterà a partire dalle ore 9 di domani, nelle altre zone omogenee l'allerta partirà dalla mezzanotte di oggi: in tutti i casi l'attenzione dovrà rimanere alta fino alla mezzanotte di domani.

A parte il vento forte, nella giornata di domani non si prevedono precipitazioni, a parte brevi e residue piogge nella bassa pianura orientale e nevischio o deboli nevicate sulle Alpi di confine fino ai mille metri circa. La protezione civile ha invitato tutti i presidi territoriali a prestare attenzione alle conseguenze del vento forte, come l'eventuale crollo di impalcature, cartelloni e alberi: da monitorare soprattutto quelle situazioni in cui i crolli potrebbero riguardare strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito e pubblici.