in foto: Il Seveso esondato

La breve coda dell'estate sembra già volgere a termine. Da questa sera a Milano torna l'allerta meteo per possibili forti temporali. A comunicarlo è una nota del Comune, dopo l’avviso di criticità per codice giallo (rischio moderato) emesso dalla Regione Lombardia. L'allerta scatterà a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 12 settembre. Palazzo Marino ha comunicato l'attivazione del Coc, il Centro operativo comunale presso il centro di via Drago che in questi casi coordina gli interventi. Il dispositivo, spiega la nota del Comune, "è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro". I due corsi d'acqua costituiscono un problema annoso del capoluogo lombardo: gli interventi per la realizzazione delle vasche di laminazione sono in ritardo, e in caso di piogge intense i due fiumi sono (ormai da decenni) a rischio esondazione. In previsione dell'allerta meteo il Comune ha allertato le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm.