Allerta meteo a Milano dove il gran caldo continua, anche in questo primo scorcio di giugno, a essere interrotto da improvvisi e violenti temporali. La protezione civile della Regione Lombardia ha diramato, per le giornate del 4 e 5 giugno, un'allerta meteo di ordinaria criticità (livello giallo) per forti temporali e rischio idraulico sul nodo di Milano (zona omogenea Im-09). Dal tardo pomeriggio di lunedì e per il resto della notte sono attesi intensi rovesci, che saranno improvvisi e avranno durata variabile. Il tempo continuerà a essere instabile anche nella giornata di martedì 5 giugno: in questo caso però le piogge dovrebbero essere di minore intensità. Come sempre, all'allerta della protezione civile si associa il monitoraggio dei principali fiumi che scorrono a Milano, il Seveso e il Lambro, a rischio esondazione.

Non è ancora allerta, ma le previsioni per il resto della settimana lasciano intendere che il tempo continuerà a essere molto instabile: anche per mercoledì 6 e venerdì 8 giugno si prevedono improvvisi temporali, mentre qualche goccia di pioggia potrebbe cadere anche giovedì 7 giugno. L'unica nota lieta, al momento, è che le previsioni lasciavano intravedere qualche spiraglio di bel tempo per il prossimo weekend. Il capoluogo lombardo potrebbe ritrovarsi a boccheggiare nel prossimo fine settimana (come è accaduto durante lo scorso), che coinciderà tra l'altro con l'apertura ufficiale della "stagione balneare": tutte le piscine pubbliche milanesi entreranno in funzione a pieno regime.