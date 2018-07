Dopo il caldo arrivano i temporali. A Milano è scattata un'allerta meteo per il passaggio di una perturbazione che prevede anche intense precipitazioni. A diramare l'allerta – codice giallo, che coincide con un rischio moderato – è stato il centro meteo regionale. E il Comune è subito corso ai ripari, attivando il Coc, Centro operativo comunale che si trova in via Drago e avviando il monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro, che in caso di forti piogge possono essere soggetti a esondazioni. Da Palazzo Marino fanno sapere che, dalle 17 di oggi, è stato attivato anche il radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano e sono state allertate anche le squadre della stessa Protezione civile, della polizia locale e di Mm. Secondo le previsioni, piogge alternate a schiarite potranno esserci fino alla tarda serata di oggi: nella notte potrebbero invece esserci temporali. Le precipitazioni potrebbero far respirare un po' la città, ormai nella morsa del gran caldo. Non durerà però a lungo: già domani, mercoledì 4 luglio, si preannuncia un'altra giornata all'insegna del sole e di temperature ben oltre i 30 gradi. Un nuovo fronte di instabilità, con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco, è previsto per giovedì 5 luglio. Ma da venerdì e per tutto il weekend Milano tornerà in piena estate, con giornate serene: sole e grande caldo saranno i protagonisti.