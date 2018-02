Allerta freddo e neve a Milano per domenica 25 febbraio e lunedì 26 febbraio 2018. Per far fronte all'emergenza il Comune del capoluogo lombardo ha potenziato i posti letto nei rifugi per i senzatetto, che potranno ospitare fino a 2.700 clochard. Palazzo Marino ricorda che il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 è aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi.

Il Comune di Milano pronto all'emergenza freddo.

Il Comune ha predisposto anche un monitoraggio 24 ore su 24 da parte della centrale operativa della Protezione Civile e, nel caso di eventuali criticità, verrà attivato immediatamente il Centro operativo Comunale (Coc). Amsa, si legge nella nota diffusa, mantiene lo stato di allerta ed è pronta ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di ghiaccio su strada. Mm è stata avvertita per la pulizia dei marciapiedi prospicienti le case di edilizia popolare di loro gestione.

"Il Comune e il terzo settore stanno facendo un grosso sforzo per essere preparati ad affrontare la situazione straordinaria prevista per i prossimi giorni. I cittadini, come sempre, hanno dimostrato una grande sensibilità aiutandoci a individuare le situazioni difficili. Un comportamento che non stupisce, ma anzi conferma una propensione verso gli altri che e' da sempre una caratteristica dei milanesi. A loro va il mio grazie", ha dichiarato l'assessore comunale alle politiche sociali, salute e diritti Pierfrancesco Majorino.