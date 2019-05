Raccontare le periferie attraverso alcuni scatti. Soffermarsi sulla vita dei senza fissa dimora che vivono alle porte di Milano. Dietro l'obiettivo nessun fotografo professionista, ma gli stessi protagonisti. Sono 13 i senzatetto che hanno deciso di svelare chi sono e raccontare la propria quotidianità. Da qui il titolo della mostra fotografica, "13 storie dalla strada. Fotografi senza fissa dimora", visitabile dal 28 maggio al 1 settembre alle Gallerie d’Italia di Milano. Un percorso espositivo che intende far riflettere i visitatori, risvegliare le loro coscienze e far conoscere una realtà troppo spesso dimenticata.

A Milano in mostra le fotografie dei senzatetto

La mostra "13 storie dalla strada. Fotografi senza fissa dimora" alle Gallerie d’Italia di Milano nasce dai workshop di fotografia per senzatetto organizzati dalla onlus Ri-scatti in collaborazione con la Fondazione Cariplo. Uomini e donne, sia italiani che stranieri, selezionati con l’aiuto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano e seguiti dai fotoreporter di Witness Journal. Tra di loro c'era chi teneva in mano la macchina fotografica per la prima volta e chi, invece, ritornava ad usarla dopo tempo. Sono andati in giro per un anno, documentando con i loro scatti la realtà della Fondazione Cariplo e seguendo da vicino 13 progetti tra i 1500 proposti. Alcune fotografie descrivono la comunità di un orto urbano, altre un appartamento dove vivono ragazzi disabili. Alla fine, ne sono venute fuori 52 immagini inedite, scelte tra 9.800 scatti realizzati. Tra le più belle quella del volo di un acrobata e il volto di una scienziata.

Oltre alle immagini, saranno presenti in mostra anche le video-interviste ai fotografi, al tempo stesso autori e narratori di se stessi. La loro testimonianza ha permesso di raccontare la vita di tutte quelle persone che vivono ai margini, nell'anima periferica di Milano. Vincendo la loro ritrosia, i 13 protagonisti hanno accettato di parlare di se stessi rivelando luoghi e rituali quotidiani. Dove vivono? Dove trascorrono la giornata? Dove mangiano? Come si lavano? Quale luogo per loro rappresenta una "casa"? Com'è stata quest'esperienza? Cosa hanno scoperto osservando il mondo con la macchina fotografica? Le loro immagini provano a dare una risposta a tutte queste domande, attraverso lo sguardo particolare di chi descrive la propria realtà.