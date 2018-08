Tre centimetri al giorno. È il ritmo medio con cui ogni giorno si ritirano le acque del lago Maggiore, il secondo per superficie in Italia. Il bacino lacustre, che bagna la Lombardia, il Piemonte e la Svizzera, sta particolarmente soffrendo il gran caldo di quest'estate 2018 e le scarse precipitazioni: in una parola, la siccità. Non è il solo: a fargli compagnia anche il lago di Garda, anch'esso sotto la media del periodo per livello dell'acqua. Ma anche l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia si trovano a fare i conti con il rischio siccità. L'allarme è stato lanciato negli scorsi giorni dall'Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue).

In Lombardia a preoccupare è principalmente il Verbano (altro nome con cui è conosciuto il lago Maggiore), che nelle ultime settimane ha perso circa sei miliardi di litri d'acqua ogni giorno. Le cause sono da ricercare principalmente nel caldo e nelle precipitazioni sotto la media del periodo: una tendenza in atto ormai da tempo e che rientra nei grandi cambiamenti climatici. Ma i pericoli si chiamano anche captazione delle acque e cementificazione delle coste. La situazione sul lago Maggiore non è ancora critica, in quanto il livello del Verbano è ancora sopra lo zero idrometrico, seppur di poco. I primi problemi iniziano però a manifestarsi, con ricadute anche sul settore turistico, particolarmente attivo nella stagione estiva: i collegamenti tra le principali località lacustri (tra cui Stresa) cone le Isole Borromee iniziano ad esempio ad essere difficoltose, con problemi per gli aliscafi che cercano di attraccare all'Isola Madre, la più grande delle Borromee. Si confida nel meteo: su Piemonte e Lombardia sono attese delle precipitazione che, anche se non serviranno a "riempire" il lago, potranno almeno attenuare gli effetti del caldo e della siccità, riducendo l'evaporazione.