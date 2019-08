Tracce del batterio della legionella sono state trovate nelle tubature dell'acqua di due palazzi a Milano, al quartiere Sant'Ambrogio. A segnalare l'episodio a Fanpage.it è stato un residente dei due stabili, due palazzi gemelli costruiti nel 2016 che si trovano ai civici 16 e 18 di via Di Rudinì e sono gestiti dalla cooperativa Dar Casa. Nei mesi scorsi, da maggio a luglio, nei due stabili si erano verificati alcuni problemi con l'acqua calda, che fuoriusciva dai rubinetti con uno strano colore giallognolo. Le analisi fatte effettuare dalla cooperativa avevano restituito dei valori in regola, a parte il fatto che l'acqua risultava troppo addolcita. Il problema alle tubature era comunque stato risolto, ma da ulteriori analisi effettuate su campioni dell'acqua condominiale è venuta fuori la presenza del batterio della legionella, responsabile dell'infezione polmonare chiamata legionellosi.

Uno dei residenti: Nello stabile anche problemi con insetti e blatte

La cooperativa ha comunicato la scoperta agli inquilini dei due stabili con una lettera, allegando anche le informazioni fornite dall'Agenzia per la tutela della salute sulla legionella. Ieri mattina la fornitura idrica nel condominio è stata interrotta per consentire le operazioni di bonifica: adesso si dovranno effettuare ulteriori analisi per capire se il problema sia stato risolto e soprattutto per monitorare la situazione. L'inquilino dei due palazzi che ha segnalato l'episodio a Fanpage.it ha spiegato che la legionella è solo l'ultimo di una serie di problemi che si sono verificati nei due stabili, assegnati in affitto dalla cooperativa dopo un bando e sulla base di una graduatoria: "Nello stabile ci sono stati anche problemi di insetti, blatte e formiche sia nel perimetro che negli appartamenti – ha raccontato l'inquilino – Ci sono stati problemi anche nella gestione del locale spazzatura, dove l'anno scorso sono stati rinvenuti dei vermi".