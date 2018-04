Allarme bomba in una scuola elementare di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Questa mattina, poco dopo l'inizio delle lezioni, un uomo ha avvisato con una telefonata anonima della presenza di un ordigno all'interno delle scuole Parini, che si trovano in zona Santa Maria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il sindaco della cittadina, Nicola Poliseno. I 250 bambini che si trovavano all'interno della scuola sono stati fatti uscire, col pretesto di un'esercitazione antincendio. Gli alunni, secondo quanto riporta la testata "Varesenews", sono stati condotti nel vicino oratorio San Carlo, dove sono rimasti in attesa che i carabinieri, con l'ausilio delle unità cinofile, perlustrassero l'edificio alla ricerca dell'eventuale bomba. Sempre nell'oratorio sarà assicurato il servizio mensa, anche se molti genitori degli alunni sono già passati a prendere i loro figli per riportarli a casa. Attorno alle 11 sono arrivate le unità cinofile dei carabinieri di Casatenovo, che aiuteranno i colleghi nella bonifica dell'edificio: a diverse ore dall'intervento dei militari dell'Arma la situazione non sarebbe ancora tornata alla normalità.