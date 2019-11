in foto: Foto di repertorio

Allarme bomba all'aeroporto di Milano Malpensa. Il terminal 2 del principale scalo lombardo è stato chiuso per circa venti minuti a causa di un allarme bomba scattato intorno alle 19 di oggi, mercoledì 6 novembre. Stando a quanto si apprende, una persona sarebbe stata fermata con una valigia contenente un oggetto sospetto, che la polizia sta analizzando in questi minuti. Come prassi, è stato attivato il piano di emergenza, che prevede la chiusura del terminal interessato dall'allarme, ma che non prevede interruzioni per quanto riguarda i voli in partenza e in arrivo a Malpensa. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

Ad Amsterdam allarme all'aeroporto di Schiphol

Molto più a nord, all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, ma negli stessi minuti, la polizia olandese sta indagando su una situazione definita "sospetta" a bordo di un aereo atterrato da poco nello scalo della capitale olandese. Secondo il quotidiano De Telegraaf è stata attivata una procedura che si utilizza generalmente in caso di "incidente o evento grave con conseguenze rilevanti per la popolazione".