Singolare vicenda a Dalmine, in provincia di Bergamo. Una donna di 47 anni è stata fermata dalla polizia sull'ex statale 525, mentre era al volante della propria auto. Sottoposta all'alcoltest, quando l'etilometro ha dato esito negativo ha pensato bene di esultare in maniera esagerata, arrivando ad abbracciare e a baciare uno dei medici presenti assieme agli agenti della pattuglia. Proprio la reazione esagerata della donna ha però insospettito i poliziotti, che hanno deciso di sottoporre la 47enne ad altri controlli, tra cui quelli antidroga. In questo caso il risultato per la donna non è stato affatto felice: la 47enne si era messa infatti al volante sotto l'effetto di cocaina. La vicenda, riportata dal Giornale di Treviglio, è avvenuta la notte tra venerdì e sabato. Per la 47enne, una donna di origine marocchina residente a Pontirolo Nuovo, all'euforia per il superamento del test anti alcol è subentrato lo sconforto: nei suoi confronti è scattata una denuncia e le è stata ritirata la patente. Adesso la troppo entusiasta guidatrice rischia l'arresto da sei mesi a un anno, oltre a una multa che può arrivare a seimila euro.