in foto: Le armi sequestrate dai carabinieri

Stavano abbaiando troppo e così l'uomo ha impugnato una delle sue numerose armi ad aria compressa e ha esploso diversi colpi per zittire i cani del vicino. È accaduto ad Albino, nella Bergamasca, nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre. A far scattare l'allarme intorno alle 10 di mattina sono stati alcuni vicini dell'uomo, un 55enne disoccupato e incensurato, che hanno allertato i carabinieri raccontando di aver udito dei rumori simili all'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I militari a questo punto si sono recati nella zona di via IV novembre per effettuare i controlli del caso: quando hanno bussato alla porta del 55enne, l'uomo ha ammesso di aver esploso alcuni colpi in aria per zittire i cani dei vicini che lo disturbavano abbaiando.

Trovato un arsenale in casa dell'uomo

Una carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, una pistola ad aria compressa calibro 4,5 mm, 101 pallini di piombo calibro 4,5 mm, una balestra artigianale a frecce, una balestra a frecce e pallini, 12 gr di marijuana e sette semi in fase di essiccazione di marijuana. È questo il materiale che i carabinieri hanno trovato durante la perquisizione a casa del 55enne effettuata dopo il sopralluogo. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Albino.