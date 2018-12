Ladri che non guardano in faccia a nessuno, in azione in qualsiasi occasione pur di racimolare qualche spicciolo. E così perfino un gruppo di coristi ne ha fatto le spese, derubati durante il concerto: è accaduto nella chiesa prepositurale di San Giuliano ad Albino, in provincia di Bergamo.

Durante l'annuale elevazione musicale dell'Immacolata, sempre seguita e molto apprezzata ed eseguita dalla Corale Santa Cecilia di Albino, i ladri hanno fatto visita alla sagrestia, rubando gli effetti personali di alcuni coristi impegnati nel concerto sull'altare. Sul caso indagano i carabinieri.