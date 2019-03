in foto: Alberto Angela

Alberto Angela torna stasera su Ra1 con ‘Meraviglie: la penisola dei tesori', programma culturale che mostra i gioielli dell'Arte e dell'Architettura italiana. Nella prima puntata, in onda il 12 marzo alle ore 21.30 protagonista sarà Mantova, splendida città lombarda e uno dei principali centri del Rinascimento, legata al nome dei Gonzaga che l'hanno governata per quattro secoli. Sotto la loro famiglia Mantova fiorì e divenne un vero e proprio tesoro artistico-architettonico. Alberto Angela, divulgatore molto amato dagli italiani, ci guiderà dentro Palazzo Ducale con la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e a Palazzo Te dove si trovano gli affreschi di Giulio Romano. Tra una visita e l'altra, il racconto della vita di Isabella D'Este, una donna che è stata indiscussa protagonista del tempo.

Inizia stasera 12 marzo la nuova stagione di ‘Meraviglie: la penisola dei tesori' condotta da Alberto Angela, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 9.30. Quattro appuntamenti che presentano e raccontano alcuni dei luoghi più belli d'Italia, Paese di fama mondiale per le sue bellezze artistiche e architettoniche e unico al mondo con 53 siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, sparsi in tutte le Regioni. Oltre alla bellissima Mantova, con Palazzo Ducale e Palazzo Te, protagonisti della prima puntata saranno la Penisola Sorrentina e i Campi Flegrei, con l'incanto dei suoi panorami e la sua natura e Piazza Navona a Roma, una delle piazze più affascinanti d'Italia, dove Alberto Angela spiegherà, tra le altre cose, la Fontana dei Quattro Fiumi.