in foto: La pistola e il silenziatore artigianale utilizzati dal ragazzo nell’aggressione contro il rivale. (Foto: Carabinieri)

È entrato in un locale, l'ha visto con la ragazza che gli piace e gli ha puntato contro la pistola esplodendo un colpo, fortunatamente mancandolo. Il responsabile del gesto è un ragazzo di 23 anni che, la sera dello scorso 2 gennaio, ha fatto irruzione ubriaco fradicio in un bar di Albairate, paese in provincia di Milano, in cerca di "vendetta". Il ragazzo che ha rischiato di essere colpito è invece un 25enne, fidanzato della ragazza che piace anche all'aggressore.

La pistola appartiene a un 55enne di Buccinasco

Il 23enne, di nazionalità albanese, aveva infatti corteggiato a lungo la ragazza senza fortuna. All'ingresso del locale ha dapprima estratto un coltello, minacciando il "rivale", e a seguito della discussione ha mostrato la pistola, premendo il grilletto. Dileguatosi subito dopo, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio a casa di un suo parente, dove sarebbe stato trovato un proiettile calibro 9X21, mentre dell'arma non ve ne era traccia. La pistola, una Beretta 7,65, è stata infatti trovata solo tre giorni più tardi in un campo poco lontano dal bar: era dotata di un silenziatore artigianale. I militari sono riusciti a risalire al proprietario dell'arma, un uomo incensurato di 55 anni di Buccinasco che è stato denunciato per omessa custodia di arma da fuoco. I carabinieri stanno adesso indagando per cercare di appurare che tipo di rapporto intercorra tra il 55enne e il ragazzo di 23 anni.