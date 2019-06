in foto: (Immagine di repertorio)

Macabra scoperta ad Alagna Lomellina, in provincia di Pavia. Tre agricoltori della zona, durante una passeggiata con i loro cani, hanno notato il corpo di una donna affiorare dalle acque del torrente Terdoppio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato successivamente recuperato dai carabinieri della stazione di Garlasco ed è stato poi trasferito all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia. Adesso si indaga per cercare di dare un'identità al corpo e accertare le cause del decesso. Sulla salma verrà eseguita l'autopsia, che aiuterà a capire se si sia trattata di morte violenta oppure di un decesso per altre cause. Successivamente dal corpo saranno prelevati campioni di Dna, che saranno poi confrontati con quelli delle persone scomparse negli ultimi mesi in una zona geografica che comprende la Lombardia e il Piemonte.

Potrebbe trattarsi di una 60enne scomparsa a Gambolò

Il cadavere, di cui è stato recuperata solo la parte superiore, era irriconoscibile per via probabilmente della lunga permanenza in acqua. È possibile che possa essere trasportato anche per molti chilometri dalla corrente, anche se una delle ipotesi degli investigatori, riportata dal "Corriere della sera", conduce a un paese a pochi chilometri dalla zona del rinvenimento, Gambolò. Da qui, nel novembre del 2017, scomparve la 60enne Luciana Fantato. A marzo di quest'anno la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso, ipotizzando che la donna si fosse suicidata. È tuttavia ancora presto per capire se il corpo restituito dal torrente Terdoppio domenica pomeriggio sia effettivamente quello della donna: bisognerà attendere le prossime settimane per disporre di qualche elemento più preciso in merito.