in foto: Uno dei graffiti più famosi di Banksy, comparso su un muro a Gerusalemme nel 2003

Si chiama "A visual protest. The art of Banksy", la mostra che sarà inaugurata oggi al Mudec di Milano, il Museo delle Culture. Si tratta di un tributo all'artista inglese, autore di alcune tra le opere più apprezzate degli ultimi tempi: una retrospettiva in cui si ripercorrono le tappe fondamentali di Banksy dalla nascita come writer di strada fino al successo tra i giovani che lo ha trasformato poi in un fenomeno mondiale. Si tratta di una mostra non autorizzata dall'autore, come la maggior parte di quelle a lui dedicate, visto che l'identità di Banksy non si conosce, che raccoglierà circa 80 lavori tra dipinti, sculture, prints dell’artista inglese, corredati di oggetti, fotografie e video, che narreranno attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy. Famoso per l'irriverenza, la provocazione e l'ironia delle sue opere, la sua arte tratta argomenti universali come la politica, la cultura e l'etica, e ancora il potere, la guerra e il consumismo. La retrospettiva sarà aperta al pubblico da mercoledì 21 novembre fino a giovedì 14 febbraio 2019. (Qui ulteriori informazioni)