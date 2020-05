Apre il bando per il Pacchetto Famiglia, il bonus economico stanziato dalla Lombardia per aiutare i nuclei familiari ad affrontare le difficoltà legate all'emergenza coronavirus. Ma la sezione dedicata sul sito della Regione non funziona. Il portale risulta inaccessibile da questa mattina, come hanno segnalato centinaia di persone che hanno provato a registrarsi per chiedere i sussidi messi a disposizione per il pagamento del mutuo della prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning, con una cifra fino a 500 euro per ogni nucleo con i requisiti.

Al via il bando ‘Pacchetto Famiglie' di Regione Lombardia, ma il sito non funziona

"Mi sono registrata come richiesto, scegliendo un nome utente e una password che il sito mi ha anche confermato. Ma da questa mattina non va, ogni volta che provo ad accedere mi segnala un errore", spiega una residente lombarda a Fanpage.it. Anche le opposizioni in consiglio regionale hanno fatto notare il problema. "Qualcosa non sta funzionando: decine di cittadini segnalano l'impossibilità di raggiungere il sito a causa di problemi informatici che durano da tutta la mattina", denuncia in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Degli Angeli.

Impossibile accedere alla pagina per fare richiesta, l'opposizione: "Siamo nel Medioevo"

"Siamo nel Medioevo digitale – commenta Degli Angeli – cosa inaccettabile da parte di una Regione che si definisce un'eccellenza nell'ambito della digitalizzazione e della sanità. Un pacchetto mal fatto e ora anche irraggiungibile". Il disservizio è stato segnalato alla Giunta anche dal capogruppo del Pd, Fabio Pizzul durante, un intervento in Consiglio regionale. "Oggi ci giungono molte segnalazioni di un portale bloccato per quanto riguarda la possibilità di richiedere le risorse per le famiglie. Vi prego di fare attenzione per queste cose, perché troppe volte la Regione Lombardia negli ultimi anni, quando si è trattato di mettere a disposizione a sportello delle risorse per cittadini e imprese, si è trovata davanti a blocchi di carattere informatico", ha ricordato Pizzul.

La Regione: Rallentamento per problema tecnico

Regione Lombardia ha confermato che, a causa di un problema tecnico del sistema informatico, si è verificato un ‘rallentamento' del portale della Regione. "I tecnici sono al lavoro per stabilizzare il sistema nel più breve tempo possibile – si legge in una nota -. Nonostante la criticità nella giornata odierna sono già state ‘finalizzate' circa 7000 domande".