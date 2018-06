in foto: Foto d’archivio

Momenti di apprensione sull'autostrada A4 Torino-Venezia per un tamponamento tra due mezzi pesanti avvenuto nel pomeriggio di oggi. L'autocisterna di uno dei due veicoli, infatti, conterrebbe una sostanza che viene definita "radioattiva e corrosiva". L'incidente è avvenuto per la precisione all'altezza dell'uscita di Agrate Brianza, a circa venti chilometri da Milano.

Sul posto i pompieri per travasare la sostanza pericolosa

Stando a quanto si apprende, non ci sarebbe stata alcuna fuoriuscita di gas, ma sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco per effettuare il travaso della sostanza pericolosa. Per il momento non risultano persone ferite in seguito all'incidente.