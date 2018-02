Un agguato ieri sera nell'hinterland di Milano. Siamo a Busto Garolfo, piccolo comune a ovest del capoluogo, qui attorno alle 20.30 diversi colpi sono stati esplosi all'altezza del civico 8 di via Mazzini, all'esterno del bar Cristal. Il commando ha sparato dal finestrino di un'auto in corsa. Ad rimanere ferito un ragazzo di 27 anni, che soccorso è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Legnano dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.

A dare l'allarme gli avventori del bar, terrorizzati dalla scena avvenuta sotto i loro occhiMentre il ragazzo, di nazionalità albanese, lotta tra la vita e la morte colpito all'addome da almeno un proiettile, si indaga sull'identità di chi ha sparato e sul movente. Al momento non è esclusa nessuna pista: dal regolamento di conti all'interno della criminalità organizzata, alla vita privata del ragazzo.