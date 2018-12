MILANO – Sono arrivate nella prima serata di oggi le condanne definitive per Martina Levato, Andrea Magnani ed Alexander Boettcher, tutti accusati di essere i responsabili per le aggressioni con l'acido compiuto a Milano nel 2014. La Corte di Cassazione ha ritoccato leggermente al ribasso le condanne, escludendo l'associazione a delinquere per tutti e tre gli imputati.

La sentenza è arrivata come detto nella prima serata di oggi, venerdì 7 dicembre: Martina Levato sconterà dunque 19 anni e 6 mesi rispetto ai 20 anni che aveva inflitto la Corte d'Appello; per Alexander Boettcher, la pena passa dai 23 ai 21 anni di reclusione; infine, Andrea Magnani è stato condannato ad 8 anni, 9 mesi e 10 giorni, rispetto ai 9 anni e 4 mesi sanciti in Appello. La condanna, arrivata in terzo grado di giudizio, diventa così definitiva: la "coppia dell'acido" formata dalla Levato e da Boettcher è stato dunque ritenuta pienamente responsabile per le aggressioni a Stefano Savi, Giuliano Carparelli e Pietro Barbini, avvenute in momenti diversi nel capoluogo meneghino. Aggressioni che sono dunque avvenute con la complicità di Magnani, che ha avuto la pena più bassa.