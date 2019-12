"In aula lei rideva, o sogghignava, non lo so. Non la ho guardata, mi sono messo di spalle apposta perché non volevo nemmeno vederla". È rassegnato Giuseppe Morgante, 30 anni, vittima di aggressione con l'acido da parte della ex compagna Sara Del Mastro. Nel maggio scorso – secondo l'accusa – la donna lo ha sfregiato con l'acido sotto casa sua a Legnano (Milano). Proprio oggi la decisione del Gup del Tribunale a Busto Arsizio (Varese) che ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata da Sara Del Mastro, 38 anni. La richiesta presentata dalla donna attraverso il suo legali era quella di patteggiare cinque anni di carcere per i reati di stalking e lesioni.

A sorpresa, l'imputata si è presentata in aula con il cappuccio tirato sul volto per non farsi fotografare. Non ha incrociato lo sguardo che la vittima, Giuseppe Morganete, che è apparso ancora molto provato, con la benda sull'occhio offeso, la pelle ancora arrossata dall'azione del liquido corrosivo. Ad aspettarlo fuori dall'aula la madre Maria Teresa, che per sua ammissione evita di incontrare la carnefice di suo figlio: "Con che coraggio viene qui – ha detto la donna all'ANSA – noi non possiamo entrare e mio figlio deve stare nella stessa stanza di quella persona che non voglio chiamare donna".

L'episodio risale allo scorso del 7 maggio quando la 38enne di Legano ha aggredito il suo ex ustionandolo al volto con l’acido muriatico. È stata lei stessa a denunciarsi ai Carabinieri subito dopo, per poi essere trasportata trasportata al carcere di San Vittore a Milano.