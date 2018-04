in foto: (Immagine di repertorio)

Lo avevano aggredito in branco: in quattro contro uno, alcuni malviventi avevano preso di mira un ragazzo alla stazione di Monza, picchiandolo selvaggiamente per rapinarlo di un telefonino e di un braccialetto. L'episodio era avvenuto lo scorso 6 dicembre ed era stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. I quattro erano scappati riuscendo a far perdere le loro tracce. Adesso, però, due dei responsabili sono stati individuati e fermati dalla polizia: in manette sono finiti un 27enne e un 31enne, entrambi di nazionalità marocchina e residenti in provincia di Monza e Brianza, uno a Lentate sul Seveso e l'altro a Olgiate Molgora.

Come documentato dalle immagini delle telecamere, lo scorso 6 dicembre i due erano arrivati assieme ad altri due complici alle spalle della loro vittima, un ragazzo di origine nigeriana. Lo avevano preso a calci e pugni, colpendolo poi con bottigliate alla schiena e alla testa. Sono serviti alcuni mesi agli agenti della squadra investigativa del commissariato di Monza per individuare due dei responsabili della violenta rapina. I due dovranno adesso rispondere di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso con i loro due complici, al momento ignoti. Una curiosità: anche la vittima dei quattro rapinatori violenti è stato arrestato ieri sera in viale Lombardia, a Monza. Il ragazzo, 28 anni, era ricercato dai poliziotti perché sospettato di aver rapinato un altro ragazzo, sempre alla stazione di Monza: le manette sono scattate perché il 28enne ha opposto resistenza agli agenti.