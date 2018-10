Costi in aumento un po' ovunque per le case in affitto in Lombardia, stabili invece quelli delle vendite. I prezzi richiesti da chi decide di vendere i propri immobili non hanno subito grosse variazioni, anzi risultano essere leggermente calati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quasi dell'1%. È quanto emerso dai dati diffusi dall’Osservatorio trimestrale di Immobiliare.it che ha analizzato l’andamento dei prezzi di affitto e vendita in quest'ultima parte dell'anno. Ciò che si evince dai dati è che invece sono saliti i costi delle locazioni con il podio conquistato da Sondrio dove chi affitta casa, in tre mesi, ha alzato la i prezzi del 4,5% in tre mesi. Una percentuale non bassissima che non riesce comunque a spodestare le città più care in fatto di affitti in Lombardia che restano Milano e Monza le città. Per quanto riguarda gli acquisti dunque in Lombardia, a settembre 2018, il prezzo medio richiesto è stato di 1.982 euro al metro quadro; cifra questa ben lontana da quella record di Milano, dove servono 3.273 euro/mq. Si superano i 2.000 euro a Como e Monza, complice la popolarità del lago nel primo caso e la vicinanza a Milano nel secondo. Le città più economiche, che non superano i 1.300 euro/mq, sono Cremona e Mantova.