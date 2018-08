Ennesimo caso di truffa online relativa ad una "casa vacanza" risultata poi inesistente. A caderci stavolta sono state delle famiglie milanesi che avevano pensato di affittare delle case per le vacanze estive in Romagna ma, una volta giunte sul posto, si sono trovate di fronte la legittima proprietaria dell'appartamento, totalmente all'oscuro della cosa e che in quella casa ci vive tutti i giorni.

I carabinieri della compagnia di Riccione sono però riusciti a risalire ai truffatori: due romani di ventiquattro e di ventisette anni ed un quarantottenne di origine napoletana. Erano loro che "arrotondavano" il proprio stipendio da lavoratori mettendo in affitto finte case vacanze a prezzi stracciate. Case che però erano abitate e per le quali non avevano alcun diritto né disponibilità.

A cadere nella trappole, tre famiglie milanesi che avevano trovato per duecento euro una casa a Cattolica. Una cifra praticamente ridicola, ma che non li ha messi in guardia sul possibile inganno. Ed infatti, solo quando sono arrivate sul posto hanno scoperto il tutto. Ovviamente, i truffatori si erano fatti versare in anticipo la somma con bonifici e ricariche Postepay. Ma le forze dell'ordine, ricevuta la denuncia, si sono messe all'opera e sono riusciti a risalire ai tre, che a quanto pare sarebbero gli autori di diversi annunci di abitazioni in affitto nelle principali località turistiche a prezzi stracciati.