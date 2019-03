Forse anche tre bergamaschi erano a bordo del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato questa mattina sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, in Etiopia, e diretto a Nairobi, in Kenya. Lo riferisce il portale Bergamonews, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Non ci sarebbero sopravvissuti tra i circa centocinquanta passeggeri a bordo, né tra i membri dell'equipaggio.

Al momento non si conosce la causa dell'incidente, ma tutto lascia pensare ad un guasto tecnico avvenuto sei minuti dopo il decollo dalla capitale etiope di Addis Abeba, che ha portato il veivolo a precipitare ad appena sessanta chilometri a sud-est, vicino alla cittadina di Bishoftu, conosciuta anche con il nome di Ada risalente alla colonizzazione italiana. A bordo ci sarebbero stati complessivamente otto italiani. Gli altri passeggeri a bordo sarebbero di almeno trentatré nazionalità diverse: in massima parte sarebbero cittadini etiopi e kenioti, ma anche una decina di cinesi oltre agli otto italiani. La conferma della loro presenza a bordo è stata confermata dalle autorità etiopi. A Roma, intanto, contatti continui tra l'ambasciatore italiano in Etiopia e la Farnesina. La tratta aerea tra Addis Abeba e Nairobi è spesso utilizzata da tantissimi italiani, che per raggiunge il Kenya fanno scalo nella capitale etiope.