in foto: (immagine di repertorio)

Brutto incidente sul posto di lavoro per un meccanico di 53 anni della provincia di Brescia. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 24 febbraio, presso il Cotonificio Olcese Ferrari di Adro, dove il 53enne è stato folgorato da una scossa da 380 volt che gli ha provocato un arresto cardiaco. Fondamentale l'intervento di un suo collega che lo ha allontanato dalla corrente, e del suo datore di lavoro che ha praticato il massaggio cardiaco prima che arrivassero i soccorsi.

L'intervento del 118

Sul posto sono accorsi i sanitari, con un'ambulanza in arrivo da Palazzolo e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il meccanico è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, secondo quanto risulta le sue condizioni di salute sono critiche, con ustioni sul volto e sul collo, tuttavia non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. L'incidente sul luogo di lavoro è avvenuto attorno alle 14, ma al momento non si ha ancora la certezza sulle cause che possono aver portato al drammatico episodio. Sul caso indagano i carabinieri di Adro e i tecnici dell'Ats Franciacorta. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia rimasto folgorato mentre stava sostituendo un motore di una macchina tessile.