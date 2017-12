Quaranta chilometri di lucine, 28 mila cappellini di Babbo Natale con stelle lampeggianti, oltre 6mila giocattoli. In totale 333mila pezzi di merce contraffatta e pericolosa, per un valore complessivo di 800mila euro sono stati sequestrati dagli uomini del Nucleo Antiabusivismo della Polizia Locale. Un magazzino è stato scoperto in zona Paolo Sarpi a Milano e un altro sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio. La merce stoccata e pronta ad essere venduta nei negozi di Milano e provincia proveniva da pesi del sud est asiatico. Fanno parte dei prodotti sequestrati luminarie natalizie, alberi di natale, lampade Uv trasformatori e lampadine, batterie e accumulatori importati illegalmente perché non registrati e presso la Camera di Commercio e prive del simbolo del riciclo e di indicazioni relative ai metalli contenuti (Cadmio, piombo, mercurio). I titolari dei magazzini sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione, frode in commercio, immissione sul mercato di giocattoli privi del marchio CE, che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Sono stati sanzionati anche con una multa di circa 80mila euro.

“Il sistema Milano funziona perché l’amministrazione e la Polizia Locale, insieme all’Agenzia delle Dogane e alla Camera di Commercio hanno portato a casa un grande risultato, sequestrando un ingente numero di prodotti pericolosi che rischiavano di essere messi in commercio e di entrare case dei cittadini”, ha detto l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza.