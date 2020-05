L’ultimo tampone era arrivato pochi giorni fa e aveva dato esito negativo. A 99 anni suor Alfredina Zambelli aveva sconfitto il coronavirus dopo alcune settimane di malattie. Ma all'indomani della bella notizia, con il risultato del test che la dichiarava guarita, il suo finisco debilitato non ha retto. Le religiosa è deceduta nella serata di sabato 9 maggio, nella Casa Santa Maria di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona.

Suor Alfredina morta a 99 anni dopo aver sconfitto il coronavirus

Suor Alfredina avrebbe compiuto 100 anni nel mese di giugno. Era nata a Pandino (Cremona) l'11 giugno del 1920. Aveva lasciato la sua città nel 1940 per entrare nella Casa delle adoratrici di Rivolta d’Adda. Nel 1942 aveva preso i voti. Negli ultimi quattordici anni aveva vissuto tra gli anziani della casa di riposo Brunenghi di Castelleone.

Il giorno prima della sua morte il tampone aveva dato esito negativo

Le suore dell'Istituto adoratrici del Santissimo Sacramento hanno ricordato l'anziana religiosa con un messaggio pubblicato sul loro sito. "Tutti la ricordiamo gioiosa presenza del nostro Istituto in tutte le comunità dove ha vissuto. Sempre sorridente e con una parola affettuosa per ciascuno", si legge, "Non c’era categoria di persone che non entrasse nel suo cuore: vicinissima ai bambini con quel suo modo gioioso di affrontare e vedere le cose; aperta e sincera con gli adulti, capace sempre di far vedere il lato bello della realtà; attenta fino alla fine ai malati, agli anziani, ai sofferenti. Ha affrontato la sua malattia con una forza invidiabile. Era risultata positiva al Covid ma proprio il giorno prima della sua morte il tampone aveva dato esito negativo. Lo aveva vinto! Ma ormai le forze mancavano e il respiro man mano veniva meno".