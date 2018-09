in foto: Immagine di repertorio

Sarebbe stato accoltellato durante un festino a base di droga. E per sfuggire al suo aggressore, che lo aveva già colpito con due fendenti, un ragazzo di 19 anni si sarebbe calato dal balcone dell'appartamento, sito al decimo piano di un palazzo. Diventa più chiaro quanto avvenuto la notte di Ferragosto a Milano, tra via Mar Nero e via Anselmo da Baggio, nell'omonimo quartiere alla periferia ovest del capoluogo lombardo. Il ferito, un ragazzo marocchino, era stato trovato in via Anselmo da Baggio dalla polizia dopo la segnalazione di alcuni residenti e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Si sarebbe calato dal balcone di un appartamento al decimo piano in via Mar Nero, dove si era tenuto il festino. Nel frattempo l'aggressore, un italiano di 46 anni, si era presentato in commissariato a Lorenteggio, dicendo di aver ucciso un uomo. Il 46enne avrebbe fornito alla polizia una versione piena di lacune, cancellando inoltre diverse prove dal luogo del delitto. Nella sua abitazione la scientifica aveva comunque trovato il fodero del pugnale che sarebbe stato utilizzato per accoltellare il 19enne, anche se l'arma non è ancora stata trovata. Per il 46enne è scattato comunque l'arresto con l'accusa di tentato omicidio: l'uomo è ora in carcere.