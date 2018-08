in foto: Darsena (Viale Gorizia) foto Google Maps

È ancora tutto da chiarire cosa è accaduto all'alba di oggi – martedì 21 agosto – in viale Gorizia davanti alla Darsena a due passi da Porta Ticinese a Milano. Erano circa le 5.30 quando al centralino del 118 è arrivata una telefonata che segnalava il corpo a terra di una persona, che urlava chiedendo aiuto in un lago di sangue. Quando il personale sanitario è giunto sul posto ha soccorso un giovane di 31 anni di origine nordafricana, con una profonda ferita d'arma da taglio all'addome.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Policlinico, qui il giovane è entrato in codice rosso e qui è tutt'ora ricoverato, anche se da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Dell'episodio si stanno interessando le forze dell'ordine che hanno aperto un fascicolo per chiarire cosa sia accaduto e chi ha sferrato la coltellata al 31enne soccorso.