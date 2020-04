in foto: immagine di repertorio

Accoltellamento nella notte a Leggiuno, in provincia di Varese, dove un uomo di quarantotto anni è stato ferito da alcuni fendenti ed è finito in ospedale. L'episodio di violenza compiuto per mano di ignoti si è consumato nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto né si conosce il movente del gesto. Secondo le primissime informazioni apprese era circa l'una e la città era immersa nel sonno, quando la vittima è stata raggiunta da alcune coltellate che lo hanno colpito all'addome all'interno di un'abitazione di via Dante Alighieri, probabilmente al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Ricevuta la telefonata d'emergenza sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118.

Ferito a coltellate trasportato in ospedale

Considerata la dinamica del ferimento, si è reputato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata in prossimità dell'abitazione, ha soccorso la vittima e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Circolo di Varese, annunciandoo l'arrivo di un paziente che necessitava di cure per ferite d'arma bianca. Arrivato in pronto soccorso del nocosomio del capoluogo di provincia, il quarantottenne è stato sottoposto agli interventi necessari al caso e si trova ricoverato. I sanitari, vista la natura della ferita, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri di competenza territoriale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, mettendo insieme le informazioni utili per risalire all'autore del gesto.