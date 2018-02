Dieci in tutto le persone coinvolte in una maxi rissa avvenuta in via Giacinto Gigante, nel quartiere di San Siro a Milano, per il controllo di una casa popolare, la scorsa domenica. Da una parte una famiglia di quattro persone, tra cui una donna incinta di nazionalità egiziana, dall'altra un gruppo familiare di sei membri, tutti connazionali. Per separare i litiganti sono dovute intervenire diverse volanti nel pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio, a seguito delle segnalazioni arrivate da altri residenti.

Da quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto la famiglia composta da quattro persone aveva in passato occupato l'alloggio Aler, per poi affittarlo illegalmente alla seconda famiglia coinvolta, che però aveva smesso di versargli il denaro concordato. Così si è arrivati dalle parole e le minacce ai fatti, con il primo gruppo di occupanti che ha chiesto la restituzione dell'alloggio. Le forze dell'ordine hanno segnalato la vicenda all'Aler.

"Siamo arrivati agli abusivi degli abusivi – commenta Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone ed ex vicesindaco di Milano -. Ci sarebbe da ridere se non fosse una situazione drammatica. Siamo alla più totale anarchia. Continuando così, chi infrange la legge sa che la farà franca e chi è onestamente in lista d'attesa o affittuario deve sopportare questi personaggi". De Corato ha concluso invocando "sgomberi a tappeto".