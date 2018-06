Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Vittima l'ex moglie, di cinque anni più giovane: i due non sono ancora formalmente divorziati, ma vivono in due case diverse in quanto sono ormai in fase di separazione da diverso tempo. Martedì pomeriggio l'uomo si è recato in casa dell'ex compagna, non lontana da Abbiategrasso, alla periferia sud di Milano. Poi l'uomo ha abusato della ragazza, violentandola: una volta finito se n'è andato come se niente fosse accaduto. La ragazza, spaventata e comprensibilmente sotto choc, ha chiamato i carabinieri raccontando loro cos'era successo. I militari dell'Arma hanno accompagnato la ragazza alla clinica Mangiagalli, a Milano, dove si trova il centro specializzato nelle violenze sessuali. I medici hanno accertato l'avvenuto stupro e i carabinieri si sono diretti dunque verso l'abitazione del marito. L'uomo è stato fermato in serata. Secondo quanto hanno riferito i carabinieri, nel passato della coppia non c'era stato alcun precedente maltrattamento. Entrambi gli ormai ex coniugi sono cittadini stranieri provenienti da altri Paesi europei, senza precedenti penali.