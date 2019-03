Hanno terrorizzato per mesi i loro coetanei con rapine, minacce e aggressioni per questo 9 ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono finiti in manette con le accuse di percosse, lesioni, minacce, rapina ed estorsioni. Gli episodi contestati ai ragazzi tutti minorenni sono 11 avvenuti nei periodi tra luglio e novembre 2018 tra Milano e Abbiategrasso, e venuti alla luce grazie alla denunce di alcune delle vittime. Per cinque dei minori è stato disposto il carcere, per gli altri quattro invece la misura cautelare del collocamento in comunità. Stando a quanto si legge nell'ordinanza "le modalità con le quali sono stati compiuti i reati denotano una particolare ferocia del gruppo, che ha agito come un vero e proprio branco", ferocia e violenza che secondo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano spesso i ragazzini utilizzavano per rubare ai malcapitati 5 euro o un semplice cappellino.

Le vittime spesso aggredite con calci e pugni al volto senza alcun motivo

Altrettanto spesso invece il gruppo agiva come un branco e aggrediva le vittime con calci e pugni al volto senza alcun motivo. I ragazzi arrestati, tutti italiani, hanno precedenti in alcuni casi mentre in altri risultano indagati in procedimenti diversi. La banda, si legge ancora nell'ordinanza, colpiva con lo scopo di "ingenerare nelle vittime, in molti casi coetanei spesso conosciuti, paura, smarrimento e sgomento". Secondo gli inquirenti gli episodi di violenza dei quali si sono resi protagonisti i 9 minorenni sono molti di più rispetto agli 11 denunciati, per questo hanno invitato eventuali altre vittime a farsi avanti per raccontare eventuali aggressioni o rapine subite.