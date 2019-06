La scorsa notte un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato accoltellato in pieno viso al termine di una lite: il 52enne è giunto al pronto soccorso di Magenta alle porte di Milano intorno alle 3.30 nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito dalla forze dell'ordine, la vittima, già nota alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, sarebbe stata colpita al termine di una violenta lite scoppiata nel vicino comune di Abbiategrasso tra lui ed altre due persone. Durante la lite avvenuta in una piazza del centro, nei pressi del Castello Visconteo, e scaturita per motivi non ancora chiari, il 52enne è stato colpito da una coltellata alla mandibola.

I due aggressori fuggiti dopo la rissa: non sono ancora stati identificati

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza che hanno trasportato l'uomo in nosocomio a Magenta in codice giallo. Stabilizzato nella notte, le sue condizioni non sarebbero gravi: la ferita per fortuna è risultata essere solo superficiale. Intanto sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto: i militari sono sulle tracce delle altre due persone che erano con la vittima e che si sono date subito alla fuga dopo la rissa. I due non sarebbero stati ancora identificati.