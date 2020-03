in foto: Immagine di repertorio

Drammatica scoperta la scorsa notte ad Abbiategrasso, nel Milanese, dove una donna di 66 anni è stata trovata in fin di vita nel suo appartamento: secondo quanto si apprende sarebbe stata accoltellata al torace diverse volte. Le sue condizioni sono piuttosto gravi: trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano si trova ricoverata in prognosi riservata. L'allarme è scattato nella notte quando poco dopo la mezzanotte è stato richiesto l'intervento del 118 in via Antonio Sciesa ad Abbiategrasso, comune alla periferia sud di Milano. Sul posto sono giunti i soccorritori che hanno immediatamente trasportato la donna in nosocomio. Le sue condizioni sono piuttosto gravi.

La donna accoltellata al torace è in gravi condizioni

Insieme con il personale sanitario sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale per i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto: sembra secondo una primissima ricostruzione dei fatti che la donna sia stata colpita al torace almeno 5 o 6 volte. I militari hanno arrestato poco dopo il figlio della donna con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: sembra che l'uomo, alterato dall'alcool, avrebbe aggredito la madre al culmine di un litigio. I carabinieri lo hanno arrestato e portato nel carcere di Pavia.