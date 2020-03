in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 23 anni che nel pomeriggio di ieri, martedì 3 marzo, si è schiantato con la sua moto sulla strada provinciale 72, ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Il giovane è morto all'ospedale Manzoni di Lecco, dove era ricoverato in condizioni disperate. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, pochi minuti prima delle 16: il ragazzo, originario di Paderno Dugnano, nel nord milanese, avrebbe fatto tutto da solo. Mentre stava viaggiando in moto verso Mandello avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un muretto e poi contro un palo.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori avevano provato a rianimare il giovane e lo avevano trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunto in condizioni critiche per via di un grave trauma cranico. Poco dopo il ricovero, tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Resta da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente: i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Lecco, che avrebbe appunto escluso il coinvolgimento di un altro veicolo nell'incidente.

Un altro grave incidente ieri mattina nel Varesotto

Si è trattato del secondo grave incidente della giornata in Lombardia. Nella mattinata di ieri un uomo di 56 anni è morto a Cassano Magnago, in provincia di Varese: era al volante della sua auto quando ha accusato un malore: la vettura ha sterzato e ha travolto un ciclista di 80 anni. L'anziano se l'è cavata con qualche trauma ed è stato soccorso in codice giallo. Purtroppo, invece, per l'automobilista non c'è stato niente da fare: soccorso in arresto cardiaco, è morto in ospedale a Gallarate.