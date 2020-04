Passeggiavano nel centro di Milano, nella zona delle colonne di San Lorenzo, in gruppo e senza mascherine. Quando sono stati fermati dalla polizia per un controllo, due di loro si sono scagliati contro gli agenti e hanno cercato di aggredirli. È accaduto nel capoluogo lombardo nel pomeriggio del 25 aprile. Due uomini sono stati arrestati.

Il più giovane dei fermati, un italiano di 38 anni, ha iniziato una colluttazione con gli agenti, ha danneggiato una volante e la radio di un poliziotto. È stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento. Il secondo aggressore, un 61enne, è stato arrestato per resistenza e denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Con i due uomini si trovava anche una donna di nazionalità finlandese. Tutti sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto delle norme anti coronavirus. Tre agenti sono rimasti feriti in modo lieve.

Controllate in strada oltre 10mila persone: solo 328 non erano in regola

Oltre diecimila le persone in strada a Milano fermate ed identificate dalle forze dell'ordine nella giornata di sabato 25 aprile, nonostante il lockdown. Di queste, tuttavia, soltanto 328 sono state sanzionate perché non in possesso di valide e giustificate ragioni per uscire di casa. Non ci sono invece denunce per false attestazioni o false dichiarazioni. Nella giornata della Festa della Liberazione le forze dell'ordine hanno svolto controlli straordinario sul rispetto delle misure restrittive. Nel complesso, sono state identificate 10.088 persone, di cui 328 sanzionate. Controlli anche per i negozi: oltre duemila le attività commerciali controllate e 18 titolari di queste ultime sono stati denunciati dalle forze dell'ordine.