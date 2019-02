in foto: Il messaggio del sindaco Sala su Facebook

Si chiama "People – Prima le persone" la marcia che si terrà a Milano sabato 2 marzo. Una manifestazione per dire no al razzismo e alle discriminazioni, di qualsiasi tipo, come spiegato dallo stesso sindaco Beppe Sala in un messaggio condiviso oggi sulla propria pagina Facebook: "Voglio esserci per dire no a ogni forma di discriminazione, dal colore della pelle all'orientamento sessuale", spiega il primo cittadino che ha sottolineato come sarà un pomeriggio di condivisione, un momento di allegria, con musica. Sala assicura: "Faremo questa marcia non per parlar di politica ma per dimostrare che esiste un altro modo per vivere la socialità. Io ci credo e voglio esserci per dimostrarlo". La marcia si terrà sabato 2 marzo dalle 14 alle 18 a Milano, in via Palestro, angolo Corso Venezia.