A Milano torna progressivamente la normalità e il traffico sta tornando ai valori pre-lockdown. Per questo nel mese di giugno è previsto il ripristino delle misure per la regolamentazione del flusso delle auto in città (Ztl, Area C) e del pagamento della sosta nel centro della città.

Milano, dal 3 giugno tornano attive le Ztl

Da mercoledì 3 giugno tornano in vigore le norme che regolamentano l'accesso alle Ztl, sospesa da marzo. Da mercoledì saranno quindi riaccese le telecamere che gestiscono e controllano gli accessi, così come i dissuasori mobili delle aree pedonali. Restano le deroghe, fino al termine dell'emergenza, per i veicoli utilizzati da medici, infermieri, farmacisti e tutti gli operatori sanitari.

Dal 15 giugno riprende Area C

La sospensione di Area C fino continua fino al 14 giugno 2020 compreso. A parte dal giorno successivo, spiega l'amministrazione comunale, il riavvio si renderà necessario per contenere i crescenti livelli di congestione.

Prorogata la sospensione di Area B

Prorogata anche la sospensione di Area B: in questo caso ogni decisione sulla data di ripristino è stata rimandata a un provvedimento successivo che terrà conto dei dati di monitoraggio del traffico. Le capienze ridotte imposte al trasporto pubblico dalle norme anti coronavirus ne limitano la capacità e rendono quindi necessario permettere gli spostamenti su grandi distanze a chi si muove con la propria auto.

Parcheggi a pagamento e per i residenti in centro

Dal 15 giugno tornano anche i parcheggi a pagamento nel centro della città. La sosta negli spazi di sosta riservati ai residenti (strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (strisce blu) resta libera e gratuita solo all'esterno della cerchia filotranviaria – negli ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino – all'interno, invece, viene ripristinata la sosta riservata ai residenti e a pagamento.