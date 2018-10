Le periferie finiscono per tre giorni sul palcoscenico, addirittura con un festival interamente dedicato a loro. Un ribaltamento di prospettiva importante, operato da chi anziché vedere questi luoghi delle città come un problema li vede come una fonte inesauribile di storie, competenze e buone pratiche messe in atto da chi li abita. Dal 12 al 14 ottobre Milano ospita la prima festa di "Super, il festival delle periferie", un progetto avviato nel 2015 e promosso dall'associazione "TumbTumb", vincitore dell’ultima edizione del multi ambito del Bando alle periferie promosso dal Comune di Milano. Nel corso della kermesse, una festa diffusa in vari luoghi della città (qui il programma completo), saranno illustrati i risultati di tre anni di lavoro e avviati dieci progetti dedicati alle periferie: 9091, Atlante Periferico, Circolo Semi Milano, Cortili Letterari, Human Symphony_Urban Edition, Insider Milano, Internazionale Corazon, Kabinett Immaginaire, #PopUpPublic, Preferisco Qui e Super Mi 100: "Quello che abbiamo realizzato con questi dieci progetti è un grande archivio di pratiche, azioni, realtà che verrà costruito e rappresentato attraverso continue forme immediate, performative e popolari che vorranno coinvolgere un largo pubblico", ha spiegato Chiara Lainati, una delle fondatrici del festival.

I progetti riguardano vari ambiti: da quello che mira a raccontare in maniera diversa le persone e i luoghi delle due circolari milanesi, i filobus che non si fermano mani neanche di notte e attraversano in tondo la città, fino alla biblioteca dei semi degli orti urbani milanesi, "un tassello per costruire una cultura del cibo riallacciata alla terra". Ma ci sono anche i "Cortili letterari", che mirano ad aprire alla cultura libraria i cortili delle palazzine in periferia o Super Mi 100, la mappatura di un percorso di 100 chilometri per circumnavigare Milano in bici attraverso le sue periferie. La giornata inaugurale della kermesse, che si terrà venerdì 12 ottobre all'East River Martesana (via Jean Jaurès 22/ M1 Turro), vedrà tra gli ospiti il sindaco Beppe Sala (alle 18.30) e poi Stefano Belisari, in arte Elio di “Elio e le Storie Tese" e Xabier Iriondo degli "Afterhours".