in foto: Il muro della gentilezza a Milano

Inaugura il 7 gennaio in via Luigi Nono a Milano il primo "Muro della Gentilezza", un muro sul quale chiunque potrà appendere vestiti, beni di prima necessità, libri e molto altro ancora e lasciarli così a disposizione di chi ne ha bisogno.. Si tratta di un'iniziativa, la prima di questo genere a Milano, promossa da Il Tempo del futuro perduto, collettivo che ha creato uno spazio proprio ristrutturandolo all'interno dell'ex Fabbrica del Vapore che ospita eventi culturali di vario genere, ma anche una galleria d'arte, due studi di registrazione, residenze e atelier artistici, un'area per eventi multimediali, laboratori di danza, yoga e altre discipline, una palestra polifunzionale, una mediateca sociale con oltre 15mila libri e 5mila vinili. Inoltre da due anni funge da punto di raccolta permanente di vestiti usati che vengono poi destinati a senzatetto e missioni umanitarie.

"Per chi ne ha più bisogno ma anche per la comunità del quartiere e la cittadinanza intera!", si legge nell'evento creato su Facebook in occasione dell'inaugurazione. Il collettivo di ragazzi già lo scorso ottobre si era reso protagonista di un primo singolare evento quando aveva deciso di offrire colazioni e aperitivi agli automobilisti bloccati nel traffico per far conoscere a tutti le proprie iniziative. Iniziativa molto apprezzata dai milanesi che hanno così potuto conoscere la loro realtà: anche questa nuova . iniziativa dedicata ai più bisognosi potrà fare affidamento sulla generosità dei milanesi che potranno donare così vestiti invernali ed estivi e altri beni di prima necessità lasciandoli sul "Muro della Gentilezza".