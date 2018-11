in foto: Le insegne all’esterno della Trattoria Nennella di Milano

La notizia si era diffusa già quest'estate quando i diretti interessati avevano condiviso sui propri profili social foto e video che li ritraevano insieme, ora Ciro Nennella e Gino Sorbillo hanno comunicato anche una data: aprirà il 26 novembre la trattoria napoletana alle cui spalle si nascondono proprio i due pilastri della ristorazione partenopea. Il ristorante che conserverà il nome "Trattoria Nennella" aprirà in Largo Corsia dei Servi, a due passi dal Duomo, praticamente accanto alla pizzeria Lievito Madre, del pizzaiolo napoletano. Una location di prestigio dunque per un luogo che richiamerà molto lo stile dell'originale trattoria presente nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, compreso il tipico menu a base di pasta e patate con la provola, le alici fritte e il famoso ragù di Nennella. La cucina tipica napoletana tradizionale dunque "nel cuore del capoluogo Meneghino" come recita lo slogan. E per coloro i quali hanno apprezzato la veracità del proprietario Ciro Nennella nell'omonima trattoria a Napoli, possono stare tranquilli, anche a Milano ci saranno le scenette tipiche del servizio: con i membri della famiglia che comunicheranno a gran voce il menu, e scherzeranno con i clienti, chiedendo anche la mancia per i camerieri.