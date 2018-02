Il concept e la location sono sempre quelle, di successo, dell'East market. Ma l'oggetto di "vinylEAST", come recita il nome, è diverso: la musica. In particolare i dischi in vinile, che stanno vivendo ormai una seconda vita e sono molto apprezzati da collezionisti e in generale dagli amanti della musica per il suono "caldo" che trasmettono, ben diverso da quello che si può ascoltare nei brani in formato digitale. "VinylEAST", proprio come East Market, è un mercatino a ingresso gratuito dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Oltre alla consueta selezione di abiti, accessori e stranezze selezionate da tutta Italia (che saranno comunque presenti), l’edizione "vinylEAST" prevede una speciale area con decine di collezionisti di vinili, ma anche dvd, cd e musicassette. Oltre diecimila i pezzi presenti: si spazierà tra i diversi generi musicali con originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 380 gr e rarità. Tra gli espositori presenti da citare Gabriele Bramante di Sonic Wax, proveniente da Torino: è specializzato in alternative, electro e black music e offre tra le sue chicche anche una copia dell'album "Anime Salve" di Fabrizio De Andrè ancora incellofanato.

Altro espositore presente è Simone Borsacchi di Flowers Vynil Records, che da Pisa porterà oltre duemila pezzi: quelli più rari sono una copia del secondo album di Jimi Hendrix, che all'interno contiene un poster, ma anche il primo Lp stampa inglese dei Grateful Dead. Meritano una visita anche i banchi di Maurizio Vilmercati, che tra le sue cose possiede un vasto repertorio jazz con molte edizioni rare giapponesi e Andrea Bertolucci di Pinza Dischi (Milano), che propone tra i suoi pezzi migliori alcuni rari live di Chet Baker registrati in Italia negli anni Ottanta e rari picture disc dei Metallica. La musica sarà protagonista di questa edizione speciale di East market non solo con i dischi: ci saranno infatti anche stand dedicati a libri musicali, strumenti, poster, t-shirt delle band originali, radio vintage e tutto ciò che fa parte del vasto universo musicale, perfino due juke boxe degli anni Sessanta e Settanta. La giornata di esposizione sarà arricchita dalle proiezioni non-stop dei videoclip cult della musica dagli anni Sessanta ai giorni nostri e da un karaoke aperto al pubblico, che si svolgerà dentro un vero furgone scuolabus giallo. Non cambia la location: l'East market si terrà domenica 4 marzo, dalle 10 alle 21, in via Privata Giovanni Ventura, 14, a Milano (zona Lambrate). Non mancherà l'East Market Diner, uno spazio dedicato al ristoro, con street food e drink.