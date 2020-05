in foto: coronavirus a Milano

Trentaquattro casi in città, 75 nuovi contagi in tutta la provincia. Dopo settimane di bollettini dai numeri preoccupanti anche a Milano la diffusione del coronavirus sembra finalmente rallentare. Questo raccontano i bollettini di oggi e di ieri, più 66 in provincia e più 30 in città. Solo l'altroieri i nuovi casi erano rispettivamente 169 e 66, più del doppio.

Lombardia, mai così pochi decessi dall'inizio di marzo

Calano ancora i decessi in Lombardia e non sono stati mai così pochi dall'inizio di marzo: oggi, infatti, ne sono stati registrati solo 39 in più. In totale sono 15.450. Il numero complessivo di positivi al coronavirus sale a 84.518, più 399 rispetto a ieri su 14.145 tamponi eseguiti. Un dato, questo, in aumento rispetto ai 299 di 48 ore fa, ma i tamponi analizzati erano stati meno, solo 12.162. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus i tamponi eseguiti in Lombardia sono stati 564.550. Calano ancora i pazienti nelle terapie intensive, 8 in meno rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati non in terapia intensiva, meno 184 rispetto a ieri. I guariti sono complessivamente 34.219, più 402 da ieri.

Il professor Galli, virologo dell'ospedale Sacco e professore ordinario alla Statale, avvierà un'indagine epidemiologica nei comuni lombardi di Carpiano, Vanzaghello, Castiglione d'Adda, Borghetto Lodigiano e Suisio. Non ha escluso che un'indagine possa essere condotta anche sui dipendenti del Comune di Milano. Nel capoluogo lombardo è già iniziato lo screening sui dipendenti Atm, proprio a cura del professor Galli.