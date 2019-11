in foto: (Canapa expo 2018)

Un evento a 360 gradi sul mondo della canapa. Al parco esposizioni Novegro di Milano arriva il Canapa expo 2019, la fiera interamente dedicata a una delle piante più controverse presenti in natura. Da domani, venerdì 22 novembre, fino alla fine del weekend, tutti i visitatori che parteciperanno alla manifestazione avranno la possibilità di osservare da vicino il variegato mondo della canapa. Sono centinaia gli espositori che daranno vita al Canapa Expo, non solo dall'Italia, ma anche dal resto d'Europa: spagnoli, tedeschi, svizzeri, danesi e tanti altri protagonisti provenienti da ogni angolo del vecchio continente.

Cosa si può vedere al Canapa Expo?

La fiera dedicata alla canapa sarà l'occasione per parlare degli svariati utilizzi a cui si presta questa pianta antichissima. Saranno migliaia i prodotti in esposizione: dal food, al tessile, passando per la bioedilizia e la cosmesi. Chi si recherà presso il parco esposizioni Novegro avrà modo di incontrare i tanti addetti ai lavori ed esperti del settore. Nel corso della tre giorni sono previste: tre presentazioni di libri, due helpdesk, quattro workshop e due conferenze.

Gli spazi di Canapa Expo e i protagonisti

La fiera si svolgerà in un'area di oltre 13mila metri quadri, su una superficie totale del parco di 25mila metri quadri. Un grande spazio in cui si avrà l'occasione di vedere da vicino tutti i produttori e distributori di canapa europei più importanti. Non mancheranno le innovazioni in merito alle varietà di canapa, alle banche del seme e alle infiorescenze legate ai diversi settori della filiera di questa pianta dalle proprietà uniche.

Le novità in esposizione

In occasione del Canapa Expo 2019 i visitatori potranno confrontarsi e provare di persona tutte le novità del settore: dalla piadina alla canapa al miele a base di Cbd, ma anche pizza e dolci realizzati sempre tramite la lavorazione di inflorescenze. Passando al mondo del beauty invece, in esposizione ci saranno diversi prodotti antiage alla canapa, creme, oli, tisane rilassanti e vari regolatori del sonno. Una ricchissima offerta in grado di accontentare non soltanto gli appassionati, ma tutti i curiosi che vogliono scoprire qualcosa di nuovo riguardo alla canapa.