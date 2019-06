Milano non è una città per giovani. Almeno per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Nel capoluogo lombardo gli under 35 non cercano più di comprare casa e nel 70 per cento dei casi preferiscono prendere un appartamento in affitto. Chi compra? La fascia di età più interessata all'acquisto è quella che va oltre i 55 anni. Non stupisce quindi che, secondo un rapporto di Immobiliare.it, si sia ridotta del 12 per cento la quota di chi cerca una prima casa a Milano e attualmente il 43 per delle ricerche inizia mosso da esigenze di sostituzione dell’immobile di proprietà.

Un utente su quattro guarda alle nuove costruzioni

Quasi uno su quattro degli utenti che cercano per sostituire il suo immobile guarda esclusivamente al mercato delle nuove costruzioni, più pronto a rispondere alle esigenze che lo portano a cambiare casa. Chi vuole invece acquistare la prima casa, nel 78 per cento dei casi guarda solo all’usato per cercare di risparmiare, visti gli elevati costi al metro quadro che continuano a salire in tutti i quartieri. Anche chi è intenzionato a comprare come investimento (19 per cento delle ricerche a Milano) predilige l’usato, cercando un’occasione con il massimo del rendimento.

I nuovi desideri di chi cerca casa: open space e internet centralizzato

Il desiderio che accomuna il 46 per cento degli utenti è quello di avere cucina e soggiorno in un unico ambiente. Le altre due caratteristiche più ambite da chi cerca casa a Milano sono la presenza di un bagno per ogni camera da letto e della cabina armadio. Resta ferma la necessità di un box auto, indicato dal 61% dei rispondenti come aspetto essenziale dell’immobile dei propri sogni. La ricerca ha messo in luce le nuove esigenze legate agli stabili. Il 37 per cento del campione intervistato dichiara di voler vivere in un palazzo che abbia la connessione internet centralizzata, ormai più importante della tv digitale comune, segnalata come benefit dal 26 per cento degli utenti. Una persona su tre cerca uno stabile in cui si utilizzino app utili a gestire tutte le questioni comuni del condominio.